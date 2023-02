PayPal prosegue in rialzo (+2,6%) in seguito ai conti sopra le attese

PayPal, la società USA di servizi di pagamento, ha registrato ricavi netti di 7,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

L’utile per azione è stato di 1,24 dollari, rispetto agli 1,11 dollari per azione dello stesso trimestre di un anno fa. Gli analisti di Refinitiv si aspettavano in media, un utile rettificato per azione di 1,20 dollari su ricavi per 7,39 miliardi di dollari.

Il colosso dei pagamenti digitali ha dichiarato di aspettarsi un utile rettificato per l’intero 2023 di circa 4,87 dollari per azione, superiore ai 4,75 dollari attesi dal mercato.

Inoltre la società ha annunciato che il presidente e CEO, Dan Schulman ha informato il consiglio di amministrazione della sua intenzione di ritirarsi il 31 dicembre 2023, e che lavorerà con il consiglio per una transizione graduale della leadership. Schulman continuerà a far parte del consiglio di amministrazione.

“È stato un enorme privilegio avere l’opportunità di guidare questa grande azienda negli ultimi 8 anni e mezzo”, ha commentato Schulman. “Tuttavia, sono in un momento della mia vita in cui voglio dedicare più tempo alle mie passioni al di fuori del lavoro. Rimango impegnato al 100% a lavorare a stretto contatto con il consiglio e il mio eventuale successore per una transizione senza intoppi e per assicurarci di mantenere il nostro slancio positivo sulla buona strada”.

Schulman è entrato a far parte di PayPal nel 2014 per guidare la società come società quotata indipendente dopo la sua separazione da eBay. Sotto la sua guida, la crescita della capitalizzazione di mercato di PayPal ha superato l’S&P 500. Mentre i ricavi sono aumentati da 9,2 miliardi di dollari nel 2015 a 27,5 miliardi di dollari nel 2022, con un totale di conti attivi più che raddoppiati a oltre 430 milioni in 200 mercati.