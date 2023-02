Tonica Piazza Affari (+0,8%) in avvio, vola Tenaris dopo i conti

Apertura positiva per Milano e le altre borse europee, in scia ai rialzi di Wall Street. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,7% sopra quota 27.700 punti, con Tenaris (+7,5%) in evidenza dopo gli ottimi risultati del quarto trimestre e l’outlook convincente per il primo semestre.

In rialzo anche Pirelli (+3,9%), Saipem (+2,3%) e Campari (+1,9%). Poco sotto la parità Interpump (-0,3%), Bper (-0,3%) e Telecom Italia (-0,2%).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 185 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,3%. Sul Forex, cambio euro/dollaro stabile a 1,072 e dollaro/yen in lieve discesa a 133,6. In rialzo il petrolio, con il Brent a 86,1 dollari al barile, all’indomani del forte aumento delle scorte settimanali statunitensi (oltre 16 milioni di barili) evidenziato dai dati dell’EIA.

I mercati non si sono scomposti dopo gli ultimi dati macro statunitensi che vanno nella direzione di una politica monetaria ancora restrittiva. Dopo il report sull’inflazione, che ha mostrato un rallentamento inferiore alle attese, ieri le vendite al dettaglio hanno registrato il maggior incremento in quasi due anni, alimentando la prospettiva di persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, ma anche di un’economia ancora solida e trainata dai consumi.

Oggi sono in programma le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, oltre a un intervento del presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester.