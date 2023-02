Edison: nel 2022 Ebitda in crescita del 12,4% a 1.1 miliardi

Forte crescita dei ricavi di vendita al 31 dicembre 2022 a 30,4 miliardi di euro, principalmente in conseguenza dell’incremento dei costi delle materie prime, per Edison. La società ha svolto un ruolo chiave per la sicurezza energetica del Paese avendo garantito nel 2022 circa il 20% del fabbisogno di gas, grazie a un portafoglio di approvvigionamento flessibile e diversificato, che ha contribuito a sostituire le importazioni di gas russo.

La crescita del Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 1.112 milioni di euro (+12,4% rispetto a 989 milioni di euro nel 2021) riflette la solida performance industriale. Edison ha chiuso l’esercizio 2022 con una contrazione dell’utile netto di oltre il 63% a 151 milioni di euro (413 milioni di euro nel 2021), per effetto dell’impatto eccezionalmente negativo dei decreti “Taglia prezzi”, “Aiuti” e della Legge di Bilancio 2023, per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Si evidenzia che nel 2022 tale dinamica ha portato il tax rate effettivo al 72%, rispetto a un livello medio normalizzato per le imprese compreso tra il 28% e il 32%.