Tod’s verso delisting da Piazza Affari. Della Valle e fondo L Catterton lanciano Opa

Tod’s ha annunciato che Diego Della Valle e Andrea Della Valle insieme al fondo di private equity L Catterton hanno lanciato una nuova Opa totalitaria per il delisting da Piazza Affari di Tod’s.

Dal comunicato diffuso da Tod’S sabato, 10 febbraio emerge che “Diego Della Valle, Andrea Della Valle, DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l. (‘DIVI’) e Diego Della Valle & C. S.r.l. (‘DDV’ e, unitamente a DIVI, Diego Della Valle e Andrea Della Valle, congiuntamente, gli ‘Azionisti di Maggioranza’) e Crown Bidco S.r.l. (l’offerente’) (società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LC10 International AIV, L.P. –fondo gestito (managed or advised) da affiliates di L Catterton Management Limited – (‘L Catterton’) rendono noto di aver sottoscritto in data odierna un framework agreement (l’“Accordo Quadro”)”.

Con l’operazione, che prevede una offerta a 43 euro, gli azionisti di maggioranza manterranno il controllo di Tod’S.

Ai sensi dell’accordo l’offerente promuoverà un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria per un corrispettivo pari a Euro 43,00 per azione volta ad acquisire 11.913.128 azioni ordinarie di Tod’s, rappresentative del 36% del capitale sociale e a ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Tod’s dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan (‘EXM’) di Borsa Italiana S.p.A.

In caso di integrale adesione all’Offerta: (i) gli Azionisti di Maggioranza resteranno titolari di n. 17.870.511 azioni, rappresentative del 54% del capitale sociale dell’emittente; L Catterton diventerà titolare indirettamente di 11.913.128 azioni, rappresentative del 36% del capitale sociale dell’emittente; e l’azionista di minoranza resterà titolare di n. 3.309.900 azioni, rappresentative del 10% del capitale sociale dell’Emittente.

L’offerta a 43 euro – si rende noto – prevede che i soci di maggioranza manterranno il controllo del gruppo