Titolo Manchester United sugli scudi, Glazer potrebbe valutare cessione quota di minoranza

All’indomani del fermento legato alle affermazioni di Elon Musk, che ha affermato di essere pronto a comprare il Manchester United, precisando poi che scherzava, il titolo del club britannico segna a Wall Street un balzo di oltre il 2% a 13,05 $. Le azioni avevano segnato brevemente nel pre-market un boom di +17% dopo che il CEO di Tesla aveva postato il tweet relativo al possibile acquisto del club. Ore dopo, Musk ha risposto a un utente di Twitter chiedendogli se fosse seriamente intenzionato a comprare il club e ha chiarito che si trattava di uno scherzo.

Intanto stando a quanto riporta oggi Bloomberg la famiglia Glazer, proprietaria dei Red Devils, sarebbe prenderebbe in considerazione la vendita di una quota di minoranza nel Manchester United. La famiglia americana Glazer non sarebbe disposta a cedere il controllo del Manchester United, che potrebbe essere valutato in circa 5 miliardi di sterline stando all’indiscrezione odierna.