Sanofi ancora in rosso a Parigi, pesa notizia interruzione sviluppo farmaco sperimentale

Prosegue la giornata no di Sanofi sulla Borsa di Parigi, dove il titolo della big pharma francese arretra di quasi il 4%. A pesare sul titolo l’annuncio dell’interruzione del programma mondiale di sviluppo clinico di amcenestrant, una cura sperimentale per alcuni tipi di tumore al seno. In una nota ufficiale Sanofi ha fatto sapere di “avere terminato il programma globale di sviluppo clinico di amcenestrant, un degradatore selettivo del recettore degli estrogeni ad assunzione orale sulla base di alcuni studi di fase 3 Ameera-5 che valutano il farmaco in associazione al palbociclib, a confronto con il letrozolo in associazione al palbociclib in pazienti con tumore al seno in fase avanzata”. “L’azienda continuerà a rivedere i dati e punta a condividere i risultati con la comunità scientifica in futuro”, conclude la nota.