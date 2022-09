Tim rimbalza in Borsa dopo il Cda di ieri. Offerta di Cdp per NetCo in arrivo entro metà ottobre

A Piazza Affari rimbalza di quasi il 4% Tim nel giorno dopo il lungo CdA in cui il Board della Tlc ha fatto il punto sui tanti dossier aperti. Il Consiglio di Amministrazione di Tim non ha prodotto nessuna delibera così come non sono emerse indiscrezioni rilevanti anche se diverse fonti di stampa riferiscono che il Ceo di Tim, Pietro Labriola, avrebbe aggiornato i numeri del trimestre in corso, confermando il trend positivo dei mesi di luglio e agosto.

Per Tim ora il tema centrale riguarda il piano di rete unica nazionale e in tal senso, in seguito al meeting di ieri, si ipotizza che già settimana prossima o quella successiva, Cdp potrebbe procedere con un’offerta non vincolante per NetCo, la rete fissa di Tim. L’altro nodo da sciogliere rimane il prezzo e in quest’ottica il Corriere ribadisce un range valutativo per NetCo in una forchetta compresa tra i 15 e i 18 miliardi di euro.

Infine, gli analisti di Equita, che mantengono rating “Hold” su Tim con target price a 0,39 euro, ricordano che ieri sono state ufficializzate le dimissioni dal CdA di De Meo e tra i possibili sostituti troviamo Massimo Sarmi (ex Poste, ora presidente FiberCop) o Barbara Cominelli (ex manager Microsoft e Vodafone).