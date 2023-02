Tim: CDP pronta a presentare offerta alternativa per NetCo, migliorativa rispetto a quella di KKR (analisti)

CDP e Macquarie sarebbero pronte per presentare un’offerta per NetCo poco prima del CdA del 24 febbraio e che dovrebbe trattarsi di un’offerta migliorativa per TIM dal punto di vista della capacità di deleverage per il gruppo. Così riporta Equita secondo cui l’offerta KKR è stimata sulla base di 18 miliardi che porterebbe 4,5 miliardi di equity per TIM. “La nostra valutazione di 18,6 miliardi per NetCo porterebbe invece un cash-in per TIM di 5,6 miliardi”. Da segnalare anche che Vivendi avrebbe espresso contrarietà alle valorizzazioni emerse fino a oggi e secondo il sole24ore sarebbe più propensa a valutare un`offerta per tutta TIM. “Attendiamo di verificare la formalizzazione dell’offerta per capire meglio pro e contro delle due proposte e verificare l’effettiva valorizzazione degli asset di TIM. Lo scenario rimane però di supporto per TIM, visto che le valutazioni appaiono coerenti con le nostre ipotesi e visto l’interesse che chiaramente emerge sugli asset del gruppo”.