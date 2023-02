Pirelli: Sinochem smentisce un piano per vendere la partecipazione

Sebbene ieri in un comunicato Sinochem abbia dichiarato che `non ha alcun piano di vendere la sua partecipazione in Pirelli`, Equita resta dell’idea che i movimenti nell’azionariato che abbiamo osservato negli ultimi 2 anni e le recenti indiscrezioni di stampa indichino che quanto meno ci siano delle valutazioni in corso. In caso di uscita di Sinochem gli analisti ritengono che lo scenario base possa essere quello di costituire un nocciolo duro a maggioranza italiana intorno a Camfin (che detiene il 14.1%). Per monetizzare il premio di maggioranza la partecipazione del 37% di Sinochem dovrebbe essere venduta in blocco (magari anche insieme al 9% detenuto da Silk Fund), ma allo stato attuale non abbiamo elementi per valutare se sia uno scenario probabile. Qualora Sinochem intendesse rimanere azionista Equita ritiene che la quota di Silk Fund possa essere collocata sul mercato.