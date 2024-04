Tim, Bluebell presenta la propria lista per il rinnovo del board

Il fondo attivista inglese Bluebell, noto per il suo impegno nel rinnovamento delle strategie aziendali, ha scelto di portare avanti una svolta significativa per Tim presentando una propria lista per il rinnovo del board e annunciando un piano ambizioso per l’azienda. In questo contesto, ha designato Laurence Lafont, una figura di spicco nel settore tecnologico e delle telecomunicazioni, come la nuova CEO designata di Tim.

“Oggi Bluebell annuncia che Laurence Lafont, una leader esperta e di grande successo nel settore tecnologico e delle telecomunicazioni (Google, Microsoft, Oracle, Nokia, Orange) è la nostra CEO designata”, ha comunicato l’azienda attraverso il suo piano.

Questa mossa è stata fatta solo dopo aver assicurato che non ci fossero conflitti di interesse, dato che Lafont ha recentemente lasciato il suo ruolo di vice president strategic industries Emea Google Cloud, permettendo così la sua nomina in Tim, azienda che collabora con Google.

La nomina di Lafont rappresenta un passo fondamentale per Bluebell, che si impegna a lavorare senza sosta per gli azionisti e tutte le parti interessate al fine di guidare Tim verso il successo nella sua prossima fase di sviluppo. “Laurence Lafont lavorerà incessantemente per tutti gli azionisti e le parti interessate per realizzare con successo la prossima fase di Tim”, ha ribadito il fondo nel suo comunicato.