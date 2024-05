Saudia annuncia l’acquisto di 105 aerei Airbus

La compagnia aerea del regno saudita, Saudia, ha comunicato oggi la sua decisione di effettuare un ordine fermo di 105 aerei da Airbus, l’acquisto più grande mai realizzato nella storia del paese del golfo.

“Questo accordo storico riguarda 105 velivoli confermati e segna un momento importante non solo per l’industria aeronautica saudita, ma anche per l’intera regione Mena”, ha evidenziato il gruppo attraverso un comunicato stampa. Saudia si impegnerà nell’acquisto di 54 aerei A321neo, mentre la sua controllata low-cost, flyadeal, si addentrerà nell’acquisizione di 12 A320neo e di 39 A321neo.

Il nuovo ordine annunciato oggi si aggiunge a uno precedente, annunciato più di un anno fa dalla nascente compagnia Riyadh Air, che prevedeva l’acquisto di 72 velivoli. Inoltre, le autorità saudite hanno lanciato il progetto di costruire un nuovo aeroporto nella capitale, Ryad, che avrà la capacità di gestire fino a 120 milioni di passeggeri all’anno. Al momento, Saudia vanta una flotta di 144 velivoli e flyadeal di 32. Le consegne dei nuovi aerei inizieranno nel 2026 per proseguire fino al 2032.