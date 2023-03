TIM: 600 milioni di euro di benefici da tariffe rete fissa (analisti)

Il Sole24ore ritorna sul tema delle tariffe di rete fissa definite da Agcom, indicando che l’impatto per TIM sarebbe di circa 60mn rispetto ai 90 milioni inizialmente previsti (in caso di approvazione della proposta sottoposta consultazione pubblica). Equita ricorda “che Tim aveva incorporato il

beneficio delle nuove tariffe di rete fissa a piano, ma non al 100% per cui, come già commentato, vediamo la notizia al margine neutrale/leggermente positiva, in quanto non dovrebbe essere peggiorativa rispetto alle assunzioni di piano ed eliminerebbe un elemento di incertezza” concludono. Al momento a Piazza Affari il titolo Tim segna +0,80%.