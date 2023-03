UnipolSai: partnership industriale con il gruppo BPER nel settore del noleggio a lungo termine

UnipolSai S.p.A e la controllata UnipolRental S.p.A. hanno sottoscritto con BPER. e Società Italiana Flotte Aziendali S.p.A. (SIFÀ), entità interamente controllata da BPER, un accordo quadro finalizzato alla realizzazione di un progetto industriale nel settore del noleggio a lungo termine, da attuarsi anche attraverso la fusione per incorporazione di SIFÀ in UnipolRental.

La sottoscrizione dell’accordo – con effetti a decorrere dalla data di efficacia della predetta fusione – è finalizzata, come si legge nella nota, ad una collaborazione commerciale ventennale per l’offerta, tramite la rete delle filiali bancarie e più in generale attraverso i canali commerciali del Gruppo BPER, dei prodotti di noleggio a lungo termine e dei servizi legati ai relativi contratti proposti da UnipolRental. A esito della fusione, UnipolSai deterrà la partecipazione dell’80,013% del capitale sociale di UnipolRental, mentre BPER il rimanente 19,987%. Si consoliderà in questo modo il ruolo di UnipolRental come primo operatore italiano nel settore del noleggio a lungo termine con una flotta di 130.000 veicoli e oltre 40.000 nuove immatricolazioni nel 2023.