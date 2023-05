Tetto debito Usa, domani incontro Biden-McCarthy

Il presidente americano Joe Biden e il numero uno della Camera statunitense, Kevin McCarthy, hanno in programma un incontro domani, insieme ad altri leader del Congresso Usa, per proseguire i colloqui sul tetto del debito e scongiurare un default del Paese.

“Resto ottimista perché sono un ottimista congenito, ma penso davvero che ci sia un desiderio da parte loro e nostro di raggiungere un accordo e credo che saremo in grado di farlo “, ha detto Biden ai giornalisti.

Il presidente incontrerà McCarthy alla vigilia della partenza per il G7 in Giappone, per tentare di risolvere uno stallo che dura da mesi. Il mancato innalzamento del limite all’indebitamento statunitense, attualmente fissato a 31,4 trilioni di dollari, rischia di provocare gravi ricadute per l’economia globale e i mercati finanziari.