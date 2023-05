Lingotto (Exor): rafforza il team con due nomine di alto profilo

Lingotto Investment Management, la società di gestione di investimenti autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority e posseduta da Exor (la holding della Famiglia Agnelli), annuncia l’ingresso di due figure di alto profilo, per rafforzare ulteriormente il proprio team e aumentare i servizi offerti.

James Anderson entra a far parte della società portando la sua esperienza specializzata nell’investimento in aziende che presentano un potenziale di innovazione esponenziale in termini di tecnologie e modelli di business.

George Osborne viene invece nominato Presidente Non Esecutivo di Lingotto Investment Management (UK) Limited, un ruolo in cui metterà a frutto la sua vasta esperienza professionale a supporto dello sviluppo della Società, lavorando a stretto contatto con l’Ad di Lingotto, Enrico Vellano.

Gli asset under management della società fondata da John Elkann ammontano attualmente a 3 miliardi di dollari.