First Republic: titolo rimbalza del 20% nel pre-market

Le azioni di First Republic hanno registrato un’impennata del 22% nel premarket, dopo il crollo del 90% registrato questo mese.

La scorsa settimana JPMorgan ha guidato un gruppo di 11 banche che hanno depositato complessivamente 30 miliardi di dollari in First Republic, ma le azioni della banca in difficoltà hanno comunque continuato a perdere terreno e ieri hanno toccato un minimo storico. Secondo il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, parte del piano di salvataggio di First Republic potrebbe prevedere la conversione di parte dei depositi in un’iniezione di capitale.

Ad aiutare il rimbalzo del titolo della First Republic bank anche la notizia riportata da Bloomberg News secondo cui il Dipartimento del Tesoro sta valutando se le autorità di regolamentazione abbiano il potere di assicurare temporaneamente i depositi al di sopra dell’attuale tetto massimo imposto dalla Federal Deposit Insurance Co. senza l’approvazione del Congresso, citando persone a conoscenza dei colloqui. Tuttavia, secondo il rapporto, questi funzionari governativi non ritengono ancora necessaria un’azione così drastica.