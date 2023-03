Tesla richiama 35 semirimorchi elettrici Semi per difetto ad un freno: titolo giù del 4% nel pre-market

La casa automobilistica elettrica americana Tesla sta richiamando 35 autocarri Semi dopo aver riscontrato che il modulo della valvola del freno di stazionamento elettronico (PVM) del veicolo potrebbe non riuscire a portarsi in posizione di parcheggio quando viene attivato il freno di stazionamento.

Il problema è stato identificato in 35 moduli forniti dallo stesso fornitore, Bendix Commercial Vehicle Systems, e montati su veicoli prodotti tra il 30 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023. Sembra che Bendix stia effettuando un richiamo simile per la stessa parte, che interessa un totale di 836 unità, anche di marche diverse da Tesla. Secondo la National Highway Traffic Safety Administration, Bendix ha scoperto il problema all’inizio di febbraio, dopodiché Tesla ha trascorso il mese successivo a indagare sull’effetto e la portata che il problema avrebbe avuto sui suoi veicoli. In seguito ha deciso di effettuare un richiamo su 35 veicoli interessati. Le azioni Tesla sono in rialzo dello 0,42% nel pre-market.