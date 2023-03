Usa: Trump verso l'incriminazione per aver pagato $130mila alla pornostar Stormy Daniels

Un gran giurì di New York ha votato giovedì per incriminare l’ex presidente Donald Trump in relazione al pagamento di 130.000 dollari di denaro per il silenzio alla pornostar Stormy Daniels prima delle elezioni del 2016, ha dichiarato il suo avvocato alla CNBC. L’avvocato di Trump, Joe Tacopina, ha dichiarato a NBC News che il tycoon dovrebbe consegnarsi all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan all’inizio della prossima settimana. Secondo Susan Necheles, un altro avvocato di Trump, l’ex presidente dovrebbe essere chiamato in giudizio martedì e comparire davanti al giudice Juan Merchan dopo le 14:15 di quel giorno a Manhattan. Trump è il primo ex presidente a essere accusato di un reato, uno sviluppo che si ripercuoterà su tutto il Paese. L’incriminazione arriva mentre è il principale candidato alla nomination presidenziale repubblicana del 2024. L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha confermato l’incriminazione giovedì sera. “Questa sera abbiamo contattato l’avvocato del signor Trump per coordinare la sua consegna all’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan per un’accusa della Corte Suprema, che rimane sigillata. Verranno fornite indicazioni quando verrà scelta la data dell’udienza”, ha dichiarato un portavoce dell’ufficio di Bragg.