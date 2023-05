Tesla: alza prezzi Model Y e Model 3 in Usa, Cina, Canada e Giappone

Tesla ha alzato i prezzi fino a 290 dollari in Canada, Cina, Giappone e Stati Uniti, dopo i numerosi tagli effettuati da inizio anno.

Lunedì, il sito Web di Tesla ha evidenziato un aumento di $ 250 sulle versioni base della Model Y e della Model 3 negli Stati Uniti. Le due vetture restano ancora in ribasso rispettivamente del 14% e del 24% da inizio anno.

In Cina, Tesla ha aumentato il prezzo delle varianti di 2.000 yuan ($ 289), in Canada di 300 dollari canadesi (222 dollari Usa) e in Giappone di 37.000 yen ($ 269).

Si tratta del primo incremento contemporaneo in più mercati relativo ai due modelli più venduti, anche se i prezzi restano ben al di sotto dei livelli di inizio 2023.

Il mese scorso, l’amministratore delegato Elon Musk ha affermato che la società darà la priorità alla crescita delle vendite rispetto ai margini e cercherà di trarre profitto dal lancio del software di guida autonoma per una flotta di veicoli più ampia.

Tesla ha dato il via a una guerra dei prezzi nel più grande mercato del mondo quando ha iniziato a ridurre i prezzi lo scorso anno in Cina, dove deve fare i conti con la crescente concorrenza di una gamma di marchi di auto elettriche nazionali, su tutte BYD.