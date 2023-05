Revolut sbarca in Brasile

Revolut, l’app finanziaria con oltre 29 milioni di clienti in tutto il mondo, lancia la sua app in Brasile (primo Paese dell’America Latina) per accedere ai suoi corridoi di rimesse e aumentare l’adozione dei servizi digitali.

Il conto globale di Revolut offrirà servizi di cambio valuta e rimesse in 27 valute, oltre ad avere una carta accettata in più di 150 paesi. Il cambio valuta può essere effettuato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consentendo ai clienti di acquistare valuta estera a tassi vantaggiosi (si applicano i limiti di utilizzo equo FX e i markup del fine settimana).

I volumi totali che i brasiliani hanno speso all’estero sono più che raddoppiati nel 2022, per un totale di 12 miliardi di dollari, e c’è una crescente domanda di accesso alle criptovalute con oltre dieci milioni di investitori individuali in Brasile. Revolut offre ai brasiliani un’app che soddisfa tutte queste esigenze in un unico posto, con una UX di alta qualità.