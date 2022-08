STM, titolo positivo in Borsa: Equita conferma hold, sotto lente indicazioni Analog Devices

Scambi in rialzo per STMicroelectronics a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di circa lo 0,7% a quota 36,2 euro. Il big italo-francese dei semiconduttori ha visto Equita confermare la raccomandazione hold (tenere in portafoglio) e il target price a 45 euro. “Analog Devices, società comparabile a Infineon e STM per l’elevata esposizione al settore industriale e automotive, ha riportato risultati per il terzo trimestre poco sopra le attese”, sottolineano gli analisti della sim milanese. “Sebbene la guidance per il quarto trimestre sia poco sopra le attese – rimarcano da Equita – il titolo ha reagito negativamente ai commenti del management circa un leggero aumento delle cancellazioni degli ordini verso la fine del trimestre”.

Equita ritiene che, “sebbene il trend di peggioramento dei bookings segnalato da Analog Devices abbia implicazioni negative per tutti i produttori di chip analogici inclusi STM e Infineon, queste società, ed in particolare Infineon, hanno un backlog molto elevato che a nostro avviso da una visibilità sopra la media entrando nel 2023”.