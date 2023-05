Stellantis: inaugurata prima gigafactory europea di Acc

La joint venture Acc, formata da Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies, ha inaugurato la sua prima gigafactory europea a Douvrin, nel Nord Est della Francia. John Elkann, presidente di Stellantis, ha dichiarato che questo rappresenta “il futuro” e che si tratta di un grande progetto europeo. La fabbrica avrà una produzione annua iniziale di 13,4 GWh, con l’obiettivo di raggiungere 40 GWh all’anno entro il 2030. Il sito si estende su 34 ettari e sarà suddiviso in tre blocchi.

Questa è solo la prima delle tre gigafactory che Acc intende realizzare in Europa. La seconda sarà situata in Germania e la terza a Termoli, in Italia, con un investimento complessivo di 7,3 miliardi di euro, di cui circa 1,3 miliardi di investimenti pubblici. Il ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha partecipato all’inaugurazione insieme a rappresentanti di Francia e Germania, oltre ai CEO delle società coinvolte nel progetto.

Le tre gigafactory avranno una produzione annuale complessiva di 120 GWh entro il 2030, equivalenti a circa 2,5 milioni di batterie per auto elettriche di Stellantis e Mercedes-Benz. Ogni stabilimento impiegherà circa 2.000 dipendenti, con Termoli che prevede inizialmente circa 1.800 lavoratori. Yann Vincent, CEO di Acc, ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando che le batterie costituiscono circa il 40% del costo di un’auto elettrica e che la maggior parte di esse sono attualmente prodotte in Asia. Acc rappresenta quindi una risposta a diverse sfide, tra cui il controllo della catena produttiva e il ritorno a una vera sovranità industriale.