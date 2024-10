Piazza Affari positiva nel finale di ottava (+0,5%), balzo di Iveco

Finale perlopiù positivo per le borse europee, con il Ftse Mib di Piazza Affari in progresso dello 0,47% a 35.204,26 punti. Balzo di Iveco Group (+6,2%), ben intonate anche Moncler (+2,1%) e Brunello Cucinelli (+2,6%), quest’ultima dopo i dati sui ricavi del terzo trimestre. In calo invece Saipem (-3,4%), deboli Diasorin (-0,9%) ed Eni (-0,4%).

A Wall Street l’indice S&P 500 avanza per la sesta seduta consecutiva, avviandosi a registrare la miglior striscia positiva del 2024, con i tecnologici in luce dopo i conti di Netflix migliori delle attese e i dati incoraggianti sulle vendite di iPhone 16 di Apple.

Dopo il taglio dei tassi di 25 punti base della Bce, guidato dalle preoccupazioni per l’economia dell’eurozona, l’attenzione è proiettata agli indici Pmi in uscita la prossima settimana. Focus anche sull’indice Ifo tedesco, gli ordinativi di beni durevoli negli Usa e l’inflazione di Tokyo in Giappone.

Da seguire anche gli interventi di alcuni membri di Fed e Bce, che parteciperanno al forum annuale del FMI e della Banca Mondiale. Proseguiranno anche le trimestrali con i conti di Tesla e Texas Instrument, oltre a Deutsche Bank.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund scende ancora a 117 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,53% e il benchmark tedesco al 2,18%, prima del verdetto di S&P e Fitch sul rating italiano.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scende sotto i 73 dollari al barile mentre l’oro aggiorna i massimi storici a 2.717 dollari l’oncia. Sul Forex, cambio euro/dollaro a 1,086 e dollaro/yen a quota 149,55.