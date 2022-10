Stellantis: immatricolazioni in US in calo. Rimane positivo il contributo dal Nord America (analisti)

A settembre le immatricolazioni negli USA per Stellantis sono più deboli del previsto segnando un calo dell’1% annuo con Jeep giù del 18% mentre Chrisler e Dodge sono cresciute rispettivamente del 39 e del 22%.

Equita sostiene che nel terzo trimestre in US Stellantis potesse fare meglio alla luce di un progressivo miglioramento della supply chain. “Riteniamo comunque che il contributo positivo del nord America sia comunque confermato anche, ma non solo, per l’effetto forex positivo”. “Per il FY22 riteniamo che la guidance venga confermata. Per il FY23 riteniamo che le stime nostre e di

consensus debbano essere riviste” concludono gli analisti della Sim.