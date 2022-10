Stellantis: immatricolazioni crescono del 2,42% a settembre in Italia

A settembre le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia sono salite del 2,42% su anno contro un dato generale del mercato in crescita del 2,78%. E’ quanto emerge dai dati provvisori diffusi dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Il dato di ieri è parziale per un problema tecnico legato all’inserimento dei dati dell’ultimo giorno del mese. I dati definitivi verranno aggiornati giovedì 6.