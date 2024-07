Stellantis annuncia conti I semestre 2024: ricavi e utili in calo su base annua. Il commento del ceo Tavares

Stellantis ha annunciato di aver incassato nel primo semestre del 2024 ricavi netti pari a 85 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto al primo semestre del 2023, principalmente a causa dei minori volumi e

del mix.

L’utile netto è stato pari a 5,6 miliardi di euro, con un calo del 48% rispetto al primo semestre del 2023, soprattutto per la diminuzione dei volumi e del mix, i cambi meno favorevoli e i costi di ristrutturazione.

L’utile operativo rettificato AOI è stato pari a 8,5 miliardi di euro, in calo di 5,7 miliardi di euro rispetto al primo semestre del 2023, per effetto essenzialmente del decremento in Nord America

Il margine AOI è stato pari al 10%, riflettendo le riduzioni dei costi per materiali diretti, forza lavoro e logistica, che hanno contribuito a mitigare il calo dei ricavi.

Stellantis ha annunciato che il management sta attuando azioni decisive per indirizzare le sfide operative, incluse la quota di mercato e lo stock in Nord America.

I flussi di cassa industriali netti si sono confermati pressoché neutri (-0,4 miliardi di euro), penalizzati da un minor AOI, oltre che da un andamento negativo del capitale circolante e da investimenti più alti. Per entrambi è attesa un’evoluzione più favorevole nel secondo semestre, a supporto di un flusso di cassa industriale netto positivo sull’intero anno.

Così il ceo Carlos Tavares:

“La performance della Società nella prima metà del 2024 è stata inferiore alle nostre aspettative, riflettendo un contesto settoriale difficile ma anche problematiche operative aziendali. Mentre da un lato si rendevano necessarie azioni correttive, ora in fase di esecuzione, dall’altro abbiamo avviato un’offensiva sui prodotti, che prevede non meno di 20 nuovi modelli da lanciare nel corso dell’anno, e che offrirà maggiori opportunità quanto più eseguita bene. Abbiamo molto lavoro da fare, soprattutto in Nord America, per massimizzare il nostro potenziale a lungo termine. Desidero ringraziare tutti i dipendenti per il loro lavoro di squadra e l’impegno con cui stanno affrontando questo capitolo fondamentale della nostra storia”.

Stellantis ha ribadito la guidance finanziaria di ottenere un margine di utile operativo rettificato a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche.