Tesla cede il 2% nel pre-market dopo dato su consegne sotto le attese di Musk

Le azioni di Tesla sono scese nel pre-market di oggi dopo che le consegne del primo trimestre del produttore di auto elettriche hanno evidenziato la pressione della crescente concorrenza.

Il risultato è stato ben al di sotto dell’obiettivo che l’amministratore delegato Elon Musk ha fissato per l’azienda per quest’anno. In occasione della più importante conferenza stampa sugli utili della società, Musk aveva dichiarato che Tesla avrebbe consegnato 2 milioni di veicoli quest’anno, il che avrebbe rappresentato una crescita di oltre il 50%. Il titolo Tesla era in calo del 2% stamani, una correzione moderata dopo un rally del 50% dai minimi della fine del 2022 e ha comunque perso circa la metà del suo valore dal picco del novembre 2021, soprattutto a causa dell’aumento dei tassi di interesse e delle successive vendite di grandi blocchi di azioni da parte di Musk per finanziare l’acquisizione del sito di social media Twitter.