Softbank: perdita record per Vision Fund, rosso di $32 mld

Honda Motor, il costruttore di auto giapponese, ha registrato un calo del 10% nell’utile netto nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2022-23 a causa di un calo delle vendite in Cina e costi in aumento. Tuttavia, l’azienda prevede una crescita delle vendite di auto e moto per l’esercizio fiscale in corso.