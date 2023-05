Nexi: titolo accelera in Borsa, ricavi crescono del 9%

Accelera in Borsa il titolo Nexi che al momento su Ftse Mib segna +1,57% a 7,64 euro dopo aver archiviato il primo trimestre 2023 con ricavi per 741,7 milioni, in aumento del 9,0% su base annua.