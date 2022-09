SoCalGas e Landi Renzo convertono 200 camion a Gas Naturale Rinnovabile

Nella giornata di oggi la Southern California Gas Co (SoCalGas) ha annunciato un’altra multimilionaria collaborazione con Landi Renzo USA per 200 nuovi camioncini di servizio Ford F-250. In particolare, i camion di servizio saranno convertiti per funzionare con gas naturale rinnovabile e saranno dotati delle più recenti apparecchiature Landi Renzo Eco Ready, certificato dal California Air Resource Board sistema di veicoli a bassissime emissioni.

Già l’anno scorso, SoCalGas ha collaborato con Landi Renzo USA per convertire 200 camion di servizio e attraverso questa partnership, la flotta SoCalGas dovrebbe ridurre di ulteriori 2.000 metri di tonnellate di CO2.