Bce: Lane, aumento tassi per diversi meeting

L’aumento ampio di 75 punti base dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea la scorsa settimana dovrebbe essere un’eccezione e non la norma. Il capo economista della Bce, Philip Lane, vede in futuro aumenti dei tassi più piccoli, la cui entità continuerà a dipendere dai dati e seguiranno un approccio riunione per riunione. In relazione al rialzo di settimana scorsa, Lane spiega che questo importante passo “anticipa la transizione dal livello prevalente altamente accomodante dei tassi ufficiali verso livelli che garantiranno il tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2%. Sulla base della nostra attuale valutazione, prevediamo che questa transizione ci richiederà di continuare ad aumentare i tassi di interesse in diversi prossimi incontri”.