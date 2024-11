Siemens chiude il quarto trimestre con una crescita oltre le stime

Siemens ha concluso il quarto trimestre con un’accelerazione della crescita, evidenziando un aumento degli ordini del 10% su base comparabile e un incremento dei ricavi del 2%. Escludendo gli effetti della conversione valutaria, gli ordini sono cresciuti dell’8% a 22,9 miliardi di euro, mentre i ricavi sono saliti dell’1% a 20,8 miliardi. L’utile netto ha segnato un incremento del 14%, raggiungendo i 2,1 miliardi di euro, con un utile per azione (EPS) di 2,42 euro.

La generazione di cassa è stata eccezionale, portando a un Free Cash Flow di 5 miliardi di euro per il gruppo. Guardando all’intero anno fiscale, i ricavi comparabili sono aumentati del 3%, mentre gli ordini comparabili sono scesi del 4%. Su base nominale, i ricavi sono cresciuti dell’1% a 75,9 miliardi di euro, e gli ordini sono diminuiti del 6% a 84,1 miliardi di euro. Tuttavia, l’utile netto ha raggiunto un massimo storico di 9 miliardi di euro, con un EPS aumentato a 10,53 euro.

In risposta a questi risultati, Siemens ha proposto un aumento del dividendo da 4,70 euro a 5,20 euro per azione, sottolineando la solidità finanziaria dell’azienda. Nonostante la diminuzione degli ordini su base annua, la forte performance complessiva e l’eccellente flusso di cassa hanno contribuito a un anno di successo per Siemens.