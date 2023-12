Sibs, Bancomat e Bizum: alleanza per l’Interoperabilità dei pagamenti mobile

Il panorama dei pagamenti mobile è in continua evoluzione, con Sibs (MB WAY) del Portogallo, Bancomat dell’Italia e Bizum della Spagna, che guidano il cammino nei rispettivi mercati. Queste tre società hanno recentemente firmato una lettera di intenti, fissando le basi per un futuro di interoperabilità nei servizi di pagamento.

L’accordo mira a consentire agli utenti di queste piattaforme di effettuare transazioni istantanee, semplici, convenienti e sicure nei rispettivi Paesi.