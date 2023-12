UE: Amazon non dovrà rimborsare agevolazioni fiscali

La recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la Commissione Europea non è riuscita a dimostrare l’incompatibilità del tax ruling, concesso ad Amazon dal Lussemburgo, con il mercato interno dell’Unione.

Il verdetto, emesso in appello, respinge una precedente richiesta della Commissione Europea che si opponeva a una decisione del tribunale resa pubblica nel maggio 2021.In conclusione, il gigante americano dell’e-commerce, Amazon, non sarà obbligato a restituire i benefici fiscali concessi, precedentemente etichettate come aiuti di Stato illegali da parte dell’Esecutivo europeo, ma la recente sentenza ha ribaltato questa posizione.