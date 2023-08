Sesa: ok al bilancio 2023 e nuovi piani di Stock Grant approvati

L’assemblea ordinaria di Sesa ha dato il via libera al bilancio integrato consolidato per l’esercizio che si è concluso il 30 aprile 2023. I dati parlano chiaro: i ricavi e altri proventi consolidati sono aumentati a 2,9 miliardi (+21,7%), mentre l’utile netto adjusted del gruppo ha registrato un incremento del 21,1%, raggiungendo i 100,1 milioni.

Non solo, l’assemblea ha anche approvato un bilancio separato per la società capogruppo e ha stabilito la distribuzione di un dividendo di 1 euro per azione. Gli azionisti potranno ricevere il dividendo a partire dal 20 settembre 2023, con stacco cedola fissato per il 18 settembre 2023 (19 settembre 2023 – record date). Inoltre, sono stati accettati il report sulla remunerazione e i compensi versati, così come il piano di Stock Grant per il triennio 2024-2026.