Tesla si prepara al primo processo su incidenti mortali con il suo Autopilot

Tesla è pronta a difendersi per la prima volta in un processo contro le accuse di omicidio per colpo del suo assistente alla guida Autopilot.

La casa automobilistica di Elon Musk deve affrontare due processi in rapida successione, a cui ne seguiranno altri. La capacità di guida autonoma è fondamentale per il futuro finanziario di Tesla, secondo Musk, la cui reputazione di leader ingegneristico è messa in discussione dalle accuse mosse dai querelanti in una delle due cause, secondo cui egli sarebbe personalmente a capo del gruppo dietro la tecnologia che ha fallito. La vittoria di Tesla potrebbe aumentare la fiducia e le vendite del software, che costa fino a 15.000 dollari per veicolo.