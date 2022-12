Sesa: Acquista la maggioranza di Euro Finance e rafforza l’offerta di software finanziari

Sesa, attraverso la controllata Base Digitale Group (BDG) attiva nel settore Business Services, ha stretto un accordo per l’acquisizione della maggioranza del capitale della francese Euro Finance Systems, specializzata nello sviluppo di piattaforme software di Middle e Back Office per il settore Finance e derivati.

Euro Finance, con un organico di circa 10 risorse umane, annovera primari clienti nazionali ed internazionali che operano su mercati OTC, azionari e mercati organizzati di Futures & Options, con ricavi attesi nell’anno 2022 pari a circa 1,5 milioni ed un Ebitda margin di circa il 15%.

L’operazione, realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, rafforza le competenze del Gruppo nello sviluppo di soluzioni integrate ed applicativi proprietari per il segmento Financial Services.

BDG, con oltre 600 risorse umane specializzate, prevede ricavi pro-forma attesi nell’esercizio al 30 aprile 2023 pari a circa 100 milioni e obiettivi di crescita ulteriore grazie anche alle recenti operazioni di aggregazione di competenze, applicazioni e piattaforme.

Il Gruppo Sesa continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse che di competenze digitali, attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo e con una politica di generazione di valore sostenibile per gli stakeholder.