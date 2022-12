Piazza Affari recupera terreno in avvio, in evidenza Nexi

Partenza in modesto rialzo per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,9% a 23.897 punti.

Tra i titoli migliori Nexi (+4%), dopo il dietrofront del governo in relazione alla norma sul Pos. In rialzo anche Tenaris (+2,8%) ed Eni (+2,1%), mentre in coda al Ftse Mib scambia poco mossa Bper (-0,1%). Spread Btp/Bund in aumento a quota 213 punti base.

Il sentiment resta cauto, dopo le riunioni delle banche centrali della scorsa settimana, su tutte Fed, Bce e BoE, che hanno frenato il ritmo di rialzo dei tassi ma anche ribadito l’impegno a contrastare l’inflazione con nuovi rialzi del costo del denaro.

L’ottava appena iniziata vedrà verosimilmente un clima semi-festivo, con pochi eventi e dati di rilievo in agenda.

Per quanto riguarda le banche centrali si attende la riunione della Boj mentre dal calendario macro arriveranno i dati su Pil e fiducia dei consumatori Usa, oltre all’indice Ifo tedesco. In calendario oggi anche una riunione dei ministri UE dell’energia alla ricerca di un’intesa sul price cap del gas.