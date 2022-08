Schnabel (BCE): outlook inflazione zona euro non è migliorato

Isabel Schnabel, membro del consiglio della Banca centrale europea, ha dichiarato oggi che l’outlook inflattivo non sia migliorato e che non sono da escludere ulteriori balzi dei prezzi nel breve periodo. “A luglio abbiamo deciso di aumentare i tassi di 50 punti base perché eravamo preoccupati per le prospettive di inflazione”, ha detto la Schnabel in un’intervista alla Reuters. “Le preoccupazioni che avevamo a luglio non sono state alleviate. Non credo che questa prospettiva sia cambiata radicalmente”. Parole che suggeriscono che un altro aumento di 50 pb potrebbe arrivare il mese prossimo.