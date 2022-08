Bed Bath & Beyond giù nell’after hours, Ryan Cohen pronto a vendere quota

Ancora sotto i riflettori la meme stock Bed Bath & Beyond, salita del 360% circa nell’ultimo mese sull’onda degli acquisti dei trader retail di Wall Street.

Ieri il titolo Bed Bath & Beyond è crollato del 18,33% nell’after hours a 18,85 $. Stando a quanto riportato in un Form 144 depositato presso la US Securities and Exchange Commission (SEC), il presidente di GameStop Ryan Cohen, attraverso la società RC Ventures, è pronto a cedere in futuro la sua partecipazione nella società (fino a 7,78 milioni di azioni di Bed Bath & Beyond, insieme ad alcune opzioni call).

Un Form 144 funge da avviso ufficiale di una proposta di vendita di titoli.

A inizio settimana la stessa RC Ventures aveva comunicato di detenere 9,45 milioni di azioni di Bed Bath & Beyond, comprese le opzioni call su 1,67 milioni di azioni.