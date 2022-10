Saipem si aggiudica il più importante contratto offshore con Qatargas: titolo vola in Borsa a +12%

Saipem corre in Borsa e segna al momento +12%. La società si è aggiudicata un contratto da Qatargas per circa 4,5 miliardi di dollari nel E&C offshore. Secondo Equita, l’assegnazione rappresenta il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società e si inserisce nel progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes – EPC 2 al largo della costa nord-orientale del Qatar.

Saipem in particolare si occuperà dell’ingegneria, l’approvvigionamento, la fabbricazione e l’installazione di due complessi di compressione offshore di gas naturale volti a supportare la produzione del giacimento North Field, che includono due delle più grandi piattaforme di compressione su jacket in acciaio mai costruite, ponti di interconnessione, moduli alloggi e di interfaccia. Gli analisti della Sim milanese stimano che il contratto possa avere una durata di circa 4 anni in quanto il complesso di North Field è previsto avviarsi nel 2026. “Riteniamo che la marginalità possa essere a doppia cifra percentuale e ricompresa in un range del 10%-13% in quanto riguardante l’attività E&C offshore per un complesso di enormi dimensioni” continua Equita secondo cui “il contratto non fornisce anticipi (downpayment) significativi nelle fasi iniziali come nel E&C onshore (come per il progetto LNG in Mozambico)”.