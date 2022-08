Saipem accelera in Borsa: titolo sale di oltre 2% con nuovi contratti

Tra i migliori titoli del Ftse Mib spicca Saipem che ha messo a segno una accelerazione nel pomeriggio (adesso il titolo guadagna oltre il 2% a quota 0,8236 euro). A sostenere l’azione la notizia di nuovi contratti (tre in tutto, uno onshore e due offshore) che si è aggiudicata da New Gas Consortium costituito da due società controllate al 100% da Azule Energy (Eni Angola Exploration B.V. e BP Exploration (Angola) Limited), Sonangol P&P, Chevron, TotalEnergies, per le attività di Ingegneria, Procurement e Costruzione (EPC) volte allo sviluppo del giacimento di Quiluma & Maboqueiro al largo della costa nord-occidentale dell’Angola. Il valore complessivo è di circa 900 milioni di dollari statunitensi.