BCC Iccrea chiude semestre con €683,3 milioni di utile netto. CET1 al 17,8%

Nella giornata di oggi il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato i risultati semestrali preliminari del Gruppo BCC Iccrea. Nel primo semestre dell’anno il Gruppo, formato al 30 giugno 2022 da 120 Banche di Credito Cooperativo, ha confermato la sua forte presenza sui territori con prestiti a clientela per complessivi 90,1 miliardi di euro, in crescita di 1,3 miliardi di euro, in aumento dell’+1,4% rispetto allo stesso periodo 2021.

In particolare, il gruppo ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato di 683,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 405 milioni ottenuti nello stesso periodo del 2021.

Nel primo semestre 2022 la raccolta diretta da clientela ordinaria si è attestata a 120,6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il dato del primo semestre 2021.

In termini di ricavi, il margine di interesse a giugno 2022 ha raggiunto 1,7 miliardi di euro, in crescita di oltre 300 milioni di euro, in aumento del +18% rispetto al primo semestre dello scorso anno, anche grazie alle più favorevoli condizioni finanziarie di cui hanno beneficiato i rendimenti dei titoli in portafoglio.

Le commissioni nette pro-forma sono salite a 711 milioni di euro, circa 55 milioni in più rispetto a giugno 2021 (+8%).

Venendo agli indicatori di solidità patrimoniale, quelli del Gruppo si confermano tra i più alti in Italia con un CET1 al 17,8% e TCR al 19%.