Ryanair: a ottobre record per numero di passeggeri

Ryanair ha trasportato 15,7 milioni di passeggeri ad ottobre, un livello record per il mese e un aumento del 14% rispetto ai livelli pre-COVID. La percentuale media di posti vuoti per volo a ottobre è rimasta stabile su base mensile al 6% rispetto al 4% di ottobre 2019. La compagnia aerea più grande d’Europa per numero di passeggeri prevede di far volare 166,5 milioni di passeggeri nell’anno fino alla fine di marzo, significativamente sopra al suo precedente record di 149 milioni.