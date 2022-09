Ruffini: stagione invernale partita bene. Per Equita Moncler rimane tra i titoli preferiti del settore

E’ ottimista Remo Ruffini, AD di Moncler sull’andamento del business. “La stagione invernale è partita bene, quindi siamo più che confidenti. Il mercato è quello che è ma fino adesso siamo contenti e non sono di solito così ottimista”. “In Cina abbiamo riaperto gli ultimi negozi da due o tre giorni. Vediamo, non voglio essere troppo ottimista ma sembra non sia male la ripartenza”, così Ruffini riferendosi all’allentamento delle restrizioni Covid applicate dal governo Cinese.

“Ci sembrano delle dichiarazioni piuttosto positive, che supportano la visibilità sulle stime nostre e di consensus FY (fatturato 2,5 bn)” affermano da Equita. “Moncler rimane uno dei nostri titoli preferiti nel settore, grazie a qualità del business, prospettive di crescita trainate da fattori specifici (sviluppo diStone Island, ampliamento offerta/network per Moncler) e quindi meno legati al contesto di settore, valutazioni interessanti” concludono dalla Sim milanese.