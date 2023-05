Ricchezza: nuovo studio fissa a 67 anni l’età media dei miliardari del mondo

Mentre i miliardari tecnologici più giovani come Elon Musk, 51 anni, e Mark Zuckerberg, 39 anni, dominano i titoli dei giornali, la maggior parte dei miliardari del mondo ha superato l’età della pensione.

L’età media dei 3.194 miliardari del mondo è ora di 67 anni, ha dichiarato la società di dati Altrata in un rapporto pubblicato mercoledì. Il 42% ha più di 70 anni e meno del 10% ha meno di 50 anni, secondo il rapporto.

I risultati evidenziano l’ampio divario tra la percezione e la realtà dei miliardari del mondo.

Mentre i prodigi della tecnologia e le celebrità della musica e dello sport attirano l’attenzione, i miliardari del mondo sono in gran parte imprenditori anziani, come Warren Buffett, 92 anni, e Bernard Arnault, 74 anni, che hanno trascorso una vita, o addirittura generazioni, a raggiungere il club delle tre cifre e ad accumulare la loro ricchezza. Secondo il rapporto, l’età media dei miliardari del mondo è in realtà leggermente aumentata negli ultimi cinque anni.