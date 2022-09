RGI: Federico Della Casa nuovo ceo e Massimo Paltrinieri nuovo cfo

Federico Della Casa succederà a Cécile André Leruste come nuovo CEO di RGI Group a partire dall’8 settembre.

Federico Della Casa ha ricoperto diversi ruoli in aziende internazionali e tecnologiche, occupandosi dello sviluppo di progetti chiave, della gestione dei team di vendita e delle relazioni con i partner. Più recentemente, è stato Senior Vice President Public Sector dell’area EMEA South per Salesforce, dopo aver ricoperto la posizione di Country Leader per l’Italia.

Federico Della Casa lavorerà per guidare e accelerare la crescita del Gruppo in Italia e in Europa, facendo leva sule solide basi di RGI e sull’innovazione dei modelli di business, dei prodotti e dei servizi per aiutare i clienti ad operare con successo.

Sotto la sua guida, il Gruppo continuerà a perseguire la propria strategia e il proprio piano di crescita, che prevede investimenti nei prodotti dell’azienda e un ulteriore consolidamento della frammentata industry dei software assicurativi.

Massimo Paltrinieri entrerà a far parte dell’azienda come Chief Customer Officer. Grazie al suo eccellente percorso e alla sua approfondita conoscenza del settore, contribuirà a incentrare ulteriormente la strategia di RGI sulle esigenze di lungo periodo dei clienti e sulle tendenze del settore.