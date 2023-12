Regno Unito: inflazione in forte calo a novembre

Rallenta l’inflazione nel Regno Unito a novembre. Il mese scorso, l’indice dei prezzi al consumo del Regno Unito (UK) ha registrato una flessione dello 0,2% su base mensile. Il dato ha sorpreso gli analisti, che si aspettavano un rialzo dello 0,1%, dopo la lettura stabile di ottobre.

Su base annua, l’inflazione ha rallentato dal 4,6% al 3,9%, a fronte del consensus pari a 4,3%.

L’indice base, che esclude le componenti più volatili, è sceso dal 5,7% al 5,1%, rispetto al 5,6% delle attese.

I dati saranno graditi alla Bank of England, che può permettersi di lasciare ancora i tassi invariati per qualche tempo per continuare a contrastare l’inflazione senza gravare eccessivamente sull’economia britannica con nuove strette monetarie.