MAIRE: si aggiudica licensing, design e fornitura per progetto in Cina

MAIRE ha reso noto che NEXTCHEM (business unit Sustainable Technology Solutions), attraverso CONSER, licensor di tecnologie per le plastiche biodegradabili, si è aggiudicata da parte di un importante cliente il licensing della tecnologia e la fornitura del catalizzatore nell’ambito di un progetto più ampio situato nella Cina nord-occidentale.

Nello scopo del lavoro rientrano il licensing, il pacchetto di design di processo per la tecnologia Duetto di CONSER e l’assistenza tecnica durante l’esecuzione del progetto, fino al commissioning e start-up. Secondo l’accordo, CONSER fornirà anche il catalizzatore per l’idrogenazione.

La tecnologia Duetto offre una valida soluzione in termini di CapEx, OpEx ed efficienza energetica per produrre, con lo stesso processo, sia il butandiolo che il dimetil-succinato, i due intermedi necessari per ottenere polimeri biodegradabili.

Alessandro Bernini, Amministratore Delegato di MAIRE, ha commentato: “Fin dall’acquisizione di Conser nell’aprile 2023, abbiamo lavorato per rafforzare in modo ulteriore la nostra proposta di tecnologie per la produzione di polimeri biodegradabili. Il risultato di questo impegno è che ora spaziamo dal licensing di tecnologie ed il design di processo ad alto valore aggiunto, fino alla fornitura di catalizzatori. Questo riconoscimento è un’ulteriore dimostrazione del nostro ampio portafoglio di soluzioni tecnologiche all’avanguardia per supportare i nostri clienti nel processo di transizione energetica.”