Prestiti al settore privato in calo a maggio: i dati di Bankitalia

Secondo i dati pubblicati da Bankitalia, i prestiti al settore privato in Italia hanno subito una contrazione del 2,0% a maggio, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo calo segue una diminuzione del 2,2% registrata nel mese di aprile.

I prestiti alle famiglie italiane sono diminuiti dell’1,1% su base annua, una leggera ripresa rispetto al calo dell’1,2% osservato ad aprile. Anche i prestiti alle società non finanziarie hanno mostrato una riduzione del 3,1%, migliorando dal -3,4% del mese precedente.

Per quanto riguarda i depositi del settore privato, c’è stata una lieve diminuzione dello 0,1% a maggio, in confronto al -1,6% di aprile. In contrasto, la raccolta obbligazionaria ha segnato un aumento significativo del 18,8%, sebbene inferiore al +21,6% registrato ad aprile.